Осинькин высказался о состоянии здоровья Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Зенита» (0:3) в матче 2-го тура РПЛ рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист попал в реанимацию после несчастного случая на тренировке. Однако позже эта информация была опровергнута самим клубом. Также стализвестен диагноз игрока — пневмоторакс.

«То, что появляется на официальном сайте «Крыльев Советов» на эту тему, — это всё, что мы знаем. Надеемся, что он вернётся и что после этой травмы он сможет играть в футбол», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 30 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.