Медведев: «Кравцов улетел в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе полузащитника Кирилла Кравцова в «Сочи».

«На какой стадии сделка? Кравцов улетел в Сочи», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Источник сообщает, что трудовой договор между сторонами будет заключен на четыре года.

Ранее Медведев заявил, что у «Зенита» будет право обратного выкупа 20-летнего полузащитника.

Согласно данным портала transfermarkt стоимость Кирилла Кравцова составляет 800 тысяч евро. Напомним, что с февраля по июнь этого года футболист провел в «Пари НН» на правах аренды. Полузащитник забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 28 матчах с учетом всех турниров минувшего сезона.