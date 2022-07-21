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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец заявил, что большое количество легионеров идёт в ущерб «Зениту»

21 Июля 2022 • 17:17 Комментировать
Зенит
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Крылья Советов
1.38 5.20 7.80
22.07 20:00

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что большое количество легионеров в составе петербургского клуба вредит команде.

«Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб, лишает возможности развиваться. А ведь именно свои собственные воспитанники создают нужную атмосферу в команде», — цитирует Бышовца Betonmobile.

По мнению специалиста, воспитанники клуба привносят в команду чувство ответственности и правильное отношение к делу.

Отметим, что сейчас в составе «Зенита» десять зарубежных футболистов. Во втором туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов» завтра, 21 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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