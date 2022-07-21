Бышовец заявил, что большое количество легионеров идёт в ущерб «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что большое количество легионеров в составе петербургского клуба вредит команде.

«Приглашение большого количества иностранцев идет «Зениту» в ущерб, лишает возможности развиваться. А ведь именно свои собственные воспитанники создают нужную атмосферу в команде», — цитирует Бышовца Betonmobile.

По мнению специалиста, воспитанники клуба привносят в команду чувство ответственности и правильное отношение к делу.

Отметим, что сейчас в составе «Зенита» десять зарубежных футболистов. Во втором туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов» завтра, 21 июля.