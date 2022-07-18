Агент рассказал, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита»

Стало известно, когда голкипер Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан пройдут медицинское обследование в стане «Зенита». Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что футболисты уже сегодня завершат свой переход в команду Сергея Семака.

«Иван и Мантуан сегодня пройдут медосмотр для «Зенита», – цитирует агента российское издание «РИА Новости».

Напомним, что оба бразильца присоединятся к «сине-бело-голубым» на правах аренды из бразильского «Коринтианса». Ранее «Зенит» отдал в аренду этому клубу своего нападающего Юри Алберто, который покинул Санкт-Петербург спустя год после перехода.