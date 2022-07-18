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Агент рассказал, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита»

18 Июля 2022 • 12:59 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Стало известно, когда голкипер Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан пройдут медицинское обследование в стане «Зенита». Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что футболисты уже сегодня завершат свой переход в команду Сергея Семака.

«Иван и Мантуан сегодня пройдут медосмотр для «Зенита», – цитирует агента российское издание «РИА Новости».

Напомним, что оба бразильца присоединятся к «сине-бело-голубым» на правах аренды из бразильского «Коринтианса». Ранее «Зенит» отдал в аренду этому клубу своего нападающего Юри Алберто, который покинул Санкт-Петербург спустя год после перехода.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Трансферы футбола - лето 2022 Густаво Мантуан Иван Куарежма да Силва
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