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Бузникин: «Бакаев — индивидуально сильный футболист»

21 Июля 2022 • 14:28 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил игру экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.  

«Бакаев — индивидуально сильный футболист. Он талантлив, но в «Спартаке» у него некоторые вещи не получались. Пока «Зенит» для него — выход», — приводит слова БузникинаSport 24.

Представитель «Краснодара» считает, что Бакаев сам интересовался «быками», но когда футболист выступал за «Спартак», то краснодарский клуб не был для него привлекательным.

Напомним, воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» после окончания сезона-2021/22 на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Максим Бузникин Зелимхан Бакаев
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