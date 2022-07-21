Бузникин: «Бакаев — индивидуально сильный футболист»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил игру экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев — индивидуально сильный футболист. Он талантлив, но в «Спартаке» у него некоторые вещи не получались. Пока «Зенит» для него — выход», — приводит слова БузникинаSport 24.

Представитель «Краснодара» считает, что Бакаев сам интересовался «быками», но когда футболист выступал за «Спартак», то краснодарский клуб не был для него привлекательным.

Напомним, воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» после окончания сезона-2021/22 на правах свободного агента и перешел в «Зенит».