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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Оба пенальти были назначены справедливо»

23 Июля 2022 • 13:46 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу основной команды петербургского клуба над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

Напомним, первые два гола «Зенит» забил после пенальти. Отличились Андрей Мостовой, оформивший в этой встрече дубль, и Далер Кузяев.

По мнению Радимова, оба 11-метровых удара в ворота гостей были назначены справедливо.

«Зенит» вчера заслуженно победил. Очень понравился Мостовой, который в компании легионеров взял на себя лидерство: пробил пенальти, пусть и неудачно, но добил. Забил шикарный гол после отличной комбинации», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 30 июля против московского «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Владислав Радимов
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