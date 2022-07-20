Угаров высказался о возможной потере мотивации бразильцев «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос о мотивации бразильских игроков санкт-петербургского клуба.

«У любого футболиста может пропасть мотивация без еврокубков. Один вот захотел уехать. Пока остается Вендел. Значит, у него что-то есть и помимо денег в голове», — цитирует Угарова «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что пока рано об этом говорить, все будет известно позже, ведь можно за достижение целей давать какие-то бонусы, есть много вариантов сохранение интереса игроков.

В первом туре РПЛ «Зенит» не смог обыграть «Химки» (1:1). Следующую встречу «сине-бело-голубые» проведут 22 июля против «Крыльев Советов».