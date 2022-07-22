«Зенит» забил в 35 домашнем матче подряд

«Зенит» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» стал ещё ближе к рекорду по продолжительности голевой серии на своём поле.

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой открыл счет в матче против «Крыльев» уже на пятой минуте встречи. Этот мяч продлил домашнюю голевую серию «сине-бело-голубых» до 35 игр подряд.

Рекорд по данному показателю принадлежит волгоградского «Ротору», который забивал в 40 домашних матчах подряд.

Помимо первого гола, «Зенит» смог удвоить свое преимущество на 12-й минуте за счет реализованного пенальти Далера Кузяева (2:0), а на 30-й минуте все тот же Мостовой оформил дубль (3:0).

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