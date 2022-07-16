В «Фенербахче» прокомментировали информацию о предложении «Зенита» по Салаи

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал новость о том, что «Зенит» сделал предложение по защитнику Аттилу Салаи.

«Предложение от «Зенита» в размере 14 миллионов евро за Салаи? Такого предложения мы еще не получали», — приводит слова Баки «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также опроверг данную информацию о предложении.

Аттила Салаи в минувшем сезоне провел 42 матча с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две голевые передачи. По информации СМИ, в игроке заинтересованы «Аякс», «Порту», «Фулхэм» и другие клубы.