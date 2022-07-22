​«Зенит» озвучил состав на матч с «Крыльями Советов»

В пятницу вечером «Зенит» проведёт второй матч нового чемпионата. Команда Сергея Семака на своём поле примет «Крылья Советов». Рулевой «сине-бело-голубых» принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Напомним, что в стартовом туре Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» (4:2).