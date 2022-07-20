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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев раскритиковал защитников питерского «Зенита»

20 Июля 2022 • 01:06 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Бывший защитник питерского «Зенита» Сергей Веденеев внимательно следит за первым матчем своего экс-клуба в начавшемся сезоне российской Премьер-лиги. «Зенит» не сумел одержать победу в матче с «Химками», несмотря на то, что вел в счете. Веденеев считает, что питерский клуб подводят его защитники.

- Игроки задней линии или разучились, или не умеют, или не научились в своё время отбирать мяч один в один, играть плотно со своим игроком, - цитирует слова игрока «Спорт уик-энд».

Во втором туре российского чемпионата питерский клуб примет в домашнем матче «Крылья Советов», это случится 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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