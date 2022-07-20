Веденеев раскритиковал защитников питерского «Зенита»

Бывший защитник питерского «Зенита» Сергей Веденеев внимательно следит за первым матчем своего экс-клуба в начавшемся сезоне российской Премьер-лиги. «Зенит» не сумел одержать победу в матче с «Химками», несмотря на то, что вел в счете. Веденеев считает, что питерский клуб подводят его защитники.

- Игроки задней линии или разучились, или не умеют, или не научились в своё время отбирать мяч один в один, играть плотно со своим игроком, - цитирует слова игрока «Спорт уик-энд».

Во втором туре российского чемпионата питерский клуб примет в домашнем матче «Крылья Советов», это случится 22 июля.