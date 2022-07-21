​Пиняев в 2022 году больше не сыграет, ему нужна операция

Почувствовавший недомогание на тренировочном занятии «Крыльев Советов» полузащитник Сергей Пиняев, судя по всему, нескоро вернётся на футбольное поле. В четверг самарский клуб рассказал о диагнозе – у 17-летнего футболиста выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Футболистка Дарья Новик, выступающая за «Чертаново», в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказала о своём разговоре с Сергеем Пиняевым. Футболист «Крыльев Советов» рассказал ей, что он перенесёт операцию и вернётся в строй только через полгода.

Если оценка Сергея Пиняева верна, то полузащитник «крылышек» в 2022 году больше не сыграет.