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​Пиняев в 2022 году больше не сыграет, ему нужна операция

21 Июля 2022 • 20:53 Комментировать (1)
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.80
Через 22 ч. 7 мин.

Почувствовавший недомогание на тренировочном занятии «Крыльев Советов» полузащитник Сергей Пиняев, судя по всему, нескоро вернётся на футбольное поле. В четверг самарский клуб рассказал о диагнозе – у 17-летнего футболиста выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Футболистка Дарья Новик, выступающая за «Чертаново», в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказала о своём разговоре с Сергеем Пиняевым. Футболист «Крыльев Советов» рассказал ей, что он перенесёт операцию и вернётся в строй только через полгода.

Если оценка Сергея Пиняева верна, то полузащитник «крылышек» в 2022 году больше не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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