Колоскова тревожит большое количество легионеров в стартовом составе «Зенита»

В первом матче второго тура российского чемпионата «Зенит» уверенно переиграл самарские «Крылья Советов», забив им три безответных мяча уже в первые полчаса игры. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков следил за событиями игры, и ему не очень понравилось то, что в стартовом составе питерского клуба вышло аж восемь легионеров.

- Мне не нравится, когда у команды 8 легионеров в старте. Я сторонник того, чтобы как минимум половина команды была российских ребят, - считает Колосков, цитируемый «Спорт-экспресс».

В следующем туре питерский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона российской Премьер-лиги, примет дома московский «Локомотив». Это случится 30 июля.