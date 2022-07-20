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Экс-врач «Спартака» Зоткин: Вряд ли Пиняев пострадал из-за попадания травинки

20 Июля 2022 • 19:27 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин поделился мнением о попадании нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в больницу.

По информации различных СМИ, 17-летний футболист упал на газон и травинка попала ему в нос, а затем в легкое.

«Маловероятно, что из-за этого. Здесь что-то другое. Думаю, что это не травинка. Есть определенная физиологическая структура дыхательных путей. Не знаю, у меня большое сомнение», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ничего страшного не произошло, футболист вернется, когда у него все заживет.

Ранее стало известно, что Пиняеву поставили диагноз — пневмоторакс.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев Владимир Зоткин
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