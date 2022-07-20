Экс-врач «Спартака» Зоткин: Вряд ли Пиняев пострадал из-за попадания травинки

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин поделился мнением о попадании нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в больницу.

По информации различных СМИ, 17-летний футболист упал на газон и травинка попала ему в нос, а затем в легкое.

«Маловероятно, что из-за этого. Здесь что-то другое. Думаю, что это не травинка. Есть определенная физиологическая структура дыхательных путей. Не знаю, у меня большое сомнение», — приводит слова Зоткина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ничего страшного не произошло, футболист вернется, когда у него все заживет.

Ранее стало известно, что Пиняеву поставили диагноз — пневмоторакс.