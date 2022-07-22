Радимов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался о предстоящем поединке подопечных Сергея Семака против самарских «Крыльев Советов» во втором туре Премьер-лиги.

«Голов будет много. «Крылья» забьют, но и «Зенит» забьет немало. Будет открытый футбол, в котором «Зенит» должен преуспеть, - передает слова специалиста Sport24.

«Зенит» примет «Крылья Советов» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре РПЛ питерцы расписали мировую с «Химками» (1:1), а самарцы одолели «Оренбург» со счетом 4:2.