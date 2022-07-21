Футбольный агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал продление бразильцем своего контракта с петербургским клубом.

Ранее стало известно, что 24-летний Вендел подписал новое соглашение с «Зенитом» до 2027 года.

«Вендел остался, потому что ему очень нравится в России, в Санкт-Петербурге, в «Зените». Он счастлив и счастлив, что другие его любят. Он уже выиграл в России немало и хочет выигрывать каждый турнир вместе с «Зенитом».

Слухи о том, что Вендел может съездить на год в Бразилию в аренду и вернуться? Я видел что-то такое, но это ерунда, мой клиент никуда не собирается», — сообщил Рибейро в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

В текущем сезоне Вендел забил два мяча в двух проведённых матчах за «Зенит». Всего на счету бразильца восемь голов и восемь результативных передач в 57 встречах в составе петербургской команды.