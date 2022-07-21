Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о возможном уходе Вендела: «Видел что-то такое, но это ерунда» эксклюзив

21 Июля 2022 • 16:37 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Футбольный агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал продление бразильцем своего контракта с петербургским клубом.

Ранее стало известно, что 24-летний Вендел подписал новое соглашение с «Зенитом» до 2027 года.

«Вендел остался, потому что ему очень нравится в России, в Санкт-Петербурге, в «Зените». Он счастлив и счастлив, что другие его любят. Он уже выиграл в России немало и хочет выигрывать каждый турнир вместе с «Зенитом».

Слухи о том, что Вендел может съездить на год в Бразилию в аренду и вернуться? Я видел что-то такое, но это ерунда, мой клиент никуда не собирается», — сообщил Рибейро в разговоре с «Евро-Футболом.ру».   

В текущем сезоне Вендел забил два мяча в двух проведённых матчах за «Зенит». Всего на счету бразильца восемь голов и восемь результативных передач в 57 встречах в составе петербургской команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
16:51 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Рубин» дал мне вторую жизнь в футболе»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков выступил против роспуска легионеров из российского футбола
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» раскрыл планы клуба на остаток трансферного окна
16:38 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: Медведев был лидером «Рубина»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Баранник назвал уникальной работу «Зенита» в плане сохранения легионеров
16:21 · Россия. Премьер-лига
Ветераны «Торпедо» сыграли в честь 85-го дня рождения Стрельцова
16:11 · Россия. Премьер-лига
Бузникин прокомментировал переход Ахметова в «Краснодар»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Менеджмент «Зенита» сейчас номер один в стране»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: Черников — боец, не жалеет ни себя, ни соперника
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Стали известны детали договорённости «Динамо» и «Фейеноорда» по Шиманьски
15:43 · Россия. Премьер-лига
Урунов больше не интересен «Химкам»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» объявил о возвращении Медведева официально
15:34 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил «Спартаку» играть, а не сетовать на судейство
15:34 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался о проблемах «Динамо» с защитниками
15:22 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не будет платить Шиманьски, пока он играет за «Фейеноорд»
Все новости
Рекомендуем