Бразильский полузащитник Вендел поставил подпись под новым трудовым соглашением с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Новый контракт 24-летнего легионера с питерцами рассчитан до середины 2027 года. Предыдущий договор игрока истекал по завершении сезона-2024/2025.

Бразилец перешел в российский клуб из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. С того времени Вендел провел в составе «Зенита» 57 поединков, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. Вместе с «сине-бело-голубыми» полузащитник выиграл четыре трофея.