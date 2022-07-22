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«Сочи» подписал полузащитника «Зенита»

22 Июля 2022 • 16:13 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.60
Через 2 ч. 16 мин.

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов пополнил состав «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. За «сине-бело-голубыми» остается право приоритетного выкупа 20-летнего футболиста.

С февраля по июнь этого года Кравцов играл за «Пари НН» на правах аренды. В минувшем сезоне он принял участие в 28 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что трудовой договор полузащитника с «Сочи» будет рассчитан на четыре года.

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