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​Вендел хочет провести всю карьеру в «Зените»

21 Июля 2022 • 13:07 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

В последние недели в прессе ходило много слухов о возможном уходе из «Зенита» Маркуса Вендела. Впрочем, бразильский полузащитник не просто остался, а даже продлил контракт с питерским клубом. После подписания нового трудового соглашения, рассчитанного до конца сезона 2026/2027, Вендел дал комментарий для клубной пресс-службы.

«Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» - клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру», - высказался Вендел на эмоциях.

По словам Вендела, он и не думал об уходе из «Зенита», а его агент работал исключительно над новым контрактом с питерцами.

Вендел подчеркнул своё желание завоевать как можно больше трофеев, будучи футболистом «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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