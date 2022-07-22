Семак: «Появление вдвоём Сергеева и Кассьерры более чем возможно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (3:0) объяснил выбор пенальтистов и форвардов.

- Кто сейчас штатный пенальтист команды, по какому принципу в этом сезоне он выбирается?

- Есть группа игроков, которые могут исполнить хорошо 11-метровый удар. Мы исходим из того, кто лучше готов в определенном матче. Могут быть один или два игрока, которые могут исполнять пенальти. Сегодня их было два - Андрей Мостовой и Далер Кузяев. Они достаточно уверенно выполняли 11-метровые удары. Это почетная миссия, которую нужно заслужить. Смотрим во время тренировочных занятий, кто как бьет, и в играх, насколько уверенно бьют пенальти, тогда принимаем решение, кто из присутствующих на поле будет исполнять 11-метровый удар.

- Сегодня играл Кассьерра в основном составе, его заменил Сергеев. Есть ли у вас план использовать их обоих? Как играл Юри Алберто и Сергеев вместе весной в чемпионате. Или это настолько близкие по типу игры форварды, что обоих ставить не очень эффективно?

- Нет, как раз они хорошо друг друга дополняют, и Матео нужно набирать форму. Он присоединился к нам достаточно поздно, Ваня, наоборот, играл очень много. В определенный момент времени чуть поднаелся, поэтому мы немного ротируем состав и игроков, глядя на тренировочный процесс и ход игры. А их появление вдвоем более чем возможно, потому что, на мой взгляд, они очень хорошо дополняют друг друга на поле.