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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, что нужно делать клубам для прогресса молодых футболистов эксклюзив

21 Июля 2022 • 20:00 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.80
Через 23 ч. 47 мин.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению назвал несколько факторов, благодаря которым молодые футболисты начнут развиваться в России.  

«Легионер легионеру рознь. Если взять какого-нибудь легионера в «Зените», то он делает разницу. Но вопрос: выиграть чемпионство? Играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы? Тратить такие большие деньги тоже нужно со смыслом, бюджет ведь не резиновый. Я к тому, что нужно к таким вопросам подходить через то, какие задачи стоят.

Если «Зенит» - это одно, то средний российский клуб должен ориентироваться на свою школу, свою академию и её воспитывать и поднимать. Потому что если у тебя есть два средних футболиста: один легионер, другой русский. Если ты будешь ставить иностранца целый сезон, то будет опытный легионер в конце сезона. А я считаю, что нужно делать ставку на российских футболистов. Я думаю, нужно сделать для российских молодых игроков какие-то бонусы, чтобы они между собой соревновались и прогрессировали. И они будут ещё хорошими кадрами для нашей сборной, хотя про неё можно на пару лет забыть», — сказал Булыкин.

После первого тура РПЛ в турнирной таблице лидируют три команды: ЦСКА, «Сочи» и «Крылья Советов». Во втором туре «армейцы» сыграют с бывшей командой своего главного тренера Владимира Федотова, а «Крылья Советов» сыграют на выезде против «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин РПЛ
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