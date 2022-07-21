Черкасов — о словах Аршавина: Присутствие легионеров в командах РПЛ — пример для других иностранцев

Экс-генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о словах Андрея Аршавина о том, что нужно отпустить легионеров из РПЛ.

«Лично для меня интересно смотреть футбол, тот же «Зенит», с хорошими легионерами. К тому же присутствие легионеров в команде - пример для других иностранцев. Значит, в Россию можно ехать», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что российским клубам лучше иметь легионеров, чем оказаться в ситуации, когда их отсутствие отбросит развитие нашего футбола назад.

Ранее Аршавин заявил, что Россию вряд ли допустят до участия в еврокубках до 2025 года, поэтому лучшим решением было бы отпустить всех зарубежных игроков и сделать ставку на своих футболистов.