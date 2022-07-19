Широков: «Продление Вендела — важнейшее достижение руководства клуба»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал новость о том, что бразильский хавбек Вендел близок к продлению контракта с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист подпишет новое соглашение с «Зенитом», по которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

«Продление Вендела — важнейшее достижение руководства клуба. Вендел — один из ключевых игроков команды, его потеря была бы очень ощутимой», — цитирует Широкова«РБ Спорт».

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе команды Сергея Семака 35 матчей, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач. Также на счету бразильца два мяча в двух встречах текущего сезона.