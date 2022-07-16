В «Зените» прокомментировали слухи о трансфере Салаи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ясно дал понять, что петербургский клуб не предлагал 14 миллионов евро за трансфер защитника турецкого «Фенербахче» Аттилы Салаи.

«Информация не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе», – цитирует гендиректора «сине-бело-голубых» Sport 24.

Отметим, что 24-летний Аттила Салаи выступает за турецкий «Фенербахче» уже два года. Ранее СМИ сватали футболиста сборной Венгрии в лондонский «Челси», но эта информация оказалась ложной.

В прошлом сезоне Салаи забил один гол и отдал две результативные передачи в чемпионате Турции.