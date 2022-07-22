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Два быстрых пенальти и дубль Мостового: «Зенит» легко разгромил «Крылья Советов» и возглавил таблицу

22 Июля 2022 • 21:58 Комментировать (1)
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен
«Зенит», открывая второй тур Премьер-лиги домашним матчем с «Крыльями Советов», пытался доказать, что его ничья недельной давности с «Химками» была лишь недоразумением.
Протокол игры  
Зенит3:0Крылья Советов
(1:0) Мостовой Андрей6'  
(2:0) Кузяев Далер12'  
(3:0) Мостовой Андрей31'  
Одоевский ДаниилКузяев Далер 28' (Сутормин Алексей ( 28') Ловрен ДеянРодригаоДуглас СантосБарриос ВилмарВендел МаркусМостовой Андрей 71' (Сергеев Иван ( 71') Малком Филипе 79' (Ерохин Александр ( 79') Касьерра Матео 71' (Бакаев Зелимхан ( 71') Клаудиньо 79' (Круговой Данил ( 79')
Запасные: Бязров ДавидАлип НуралыАдамов АрсенКержаков Михаил
Ломаев ИванБейл ГленнГапонов Илья  39' 62' (Соколов Артём ( 62') Солдатенков Александр  29'Горшков Юрий  26'Ежов РоманИванисеня Дмитрий 78' (Липовой Данил ( 78') Коваленко АлександрЯкуба Денис 14' (Витюгов Максим ( 14') Глушенков Максим 62' (Евгеньев Роман ( 62') Цыпченко Дмитрий 78' (Хубулов Владимир ( 78')
Запасные: Фролов ЕвгенийОвсянников БогданШитов Владислав
22 июля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Вторая потеря очков подряд не против топ-соперников спровоцировала бы множество разговоров о кризисе в стане команды Сергея Семака. Все привыкли к тому, что «Зенит» с самого начала забирает себе первое место, которое потом если и упускает, то очень редко и на минимальные отрезки времени. А тут прямо с колёс – ничья с «Химками», которые весной спаслись от вылета в стыковых матчах.

Что касается «Крыльев», то они в первом туре как раз победили, несмотря на ослабление линии атаки из-за ухода ключевых футболистов. Это «Оренбург» остался без очков на своём поле, когда противостоял самарцам, причём те забили четыре гола. Напомним, что команду Игоря Осинькина покинули важные игроки Зиньковский и Сарвели. А в середине текущей недели напасть подстерегла молодого и перспективного Пиняева, у которого был диагностирован пневмоторакс и который выбыл оценочно на немалый срок.

В двух предыдущих очных домашних матчах против «Крыльев» «Зенит» выигрывал со счётом 2:1, но те игры не были простыми для «сине-бело-голубых». В обоих случаях питерцы уступали по ходу матчей, однако в итоге одерживали волевые победы. А весной текущего года эти команды сыграли на Волге 1:1, обменявшись голами в концовке, спасаться от поражения пришлось самарцам.

Начало отчётной встречи оказалось для «Зенита» весьма благоприятным. Символический первый удар по мячу нанёс Алехандро Домингес, с которым питерцы проводили весну-2008 в триумфальном для себя Кубка УЕФА, и это вдохновило питерцев на быстрые голы с помощью пенальти. Уже на четвёртой минуте судья Чистяков указал на точку…

Всё было очевидно: Вендел произвёл доставку в штрафную слева, а Клаудиньо сделал такую обработку, что нормально пробить не смог, но зато мяч попал в руку Коваленко. Мостовой не обманул Ломаева с одиннадцатиметрового, ударив в правый угол, однако первым подоспел на отскок и добил куда нужно (1:0).

Недолго продержался минимальный счёт. Вскоре Якуба уронил Малкома в своей штрафной, а Кузяев с пенальти пробил в правый угол, как и Мостовой, но переиграл вратаря соперника сразу (2:0). «Крылья» выглядели блекло, «Зенит» много владел мячом и чувствовал себя комфортно. Кассьерра, впервые появившийся в старте питерцев, вышел один на один с Ломаевым и пробил прямо в голкипера.

Незадачей для питерцев стала травма Кузяева, из-за которой его заменил Сутормин. Впрочем, на игру это никакого значимого влияния не оказало. Прошло полчаса от начального свистка, и счёт стал уже крупным. Мостовой накоротке разыграл стеночку с Клаудиньо в левом углу вратарской и красиво с острого угла закинул мяч в дальний угол (3:0).

Подключения «Крыльев» не выглядели опасными. Стандарты они зарабатывали, но вот огонька им, что называется, не хватало. Разок помочь гостям решил Сутормин, срезавший мяч по дуге под перекладину своих ворот, однако Одоевский оказался готов к такому развитию событий и перемахнул сферу на угловой.

Второй тайм по такой игре стал формальностью. «Зенит» не тратил много сил, смысла в этом не было. «Крылья» и близко не показывали того задора, какой был у них в матче с «Оренбургом». К своему острому моменту на исходе часа игры визитёры отнеслись расточительно: Глушенков прострелил слева, а Коваленко пробил слабо и неточно. Возле других ворот не удалось первый раз отличиться за «Зенит» в чемпионате Кассьерре. Откликнувшись на подачу Клаудиньо с углового, он послал мяч вторым этажом выше створа.

Единственным неприятным событием второго тайма для питерцев стало повреждение Клаудиньо, он ушёл на замену. А в плане того, кто победит, вопросов практически не было с двенадцатой минуты, когда петербуржцы повели в счёте в два мяча. «Зенит» уверенно и легко разгромил «Крылья», набрал четыре очка и впервые в сезоне единолично возглавил турнирную таблицу, но по итогам тура он точно не останется единственным лидером, поскольку уже имеющие по три очка ЦСКА и «Сочи» сыграют в субботу друг с другом.

Кирилл Иванцов

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окончен Зенит 3:0 Крылья Советов 1.38 5.20 7.60
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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