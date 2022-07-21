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Баранник назвал уникальной работу «Зенита» в плане сохранения легионеров

21 Июля 2022 • 16:25 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Заместитель гендиректора «Химок» по молодёжной политике Дмитрий Баранник прокомментировал желание легионеров «Зенита» не покидать клуб.

«Работа «Зенита» в части сохранения в команде легионеров — уникальна. Если у них легионеры не уезжают, а у других уезжают, значит, «Зенит» делает что-то такое, чего не делают остальные», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Эксперт считает, то, что зарубежные футболисты не хотят покидать «Зенит» не говорит об отсутствии амбиций у игроков, возможно, если бы им поступило предложение от «Барселоны» или «ПСЖ», то они уехали бы.

Напомним, что ранее полузащитник «сине-бело-голубых» Маркус Вендел продлил контракт с клубом до 2027 года на улучшенных условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона ПСЖ Дмитрий Баранник
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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