Баранник назвал уникальной работу «Зенита» в плане сохранения легионеров

Заместитель гендиректора «Химок» по молодёжной политике Дмитрий Баранник прокомментировал желание легионеров «Зенита» не покидать клуб.

«Работа «Зенита» в части сохранения в команде легионеров — уникальна. Если у них легионеры не уезжают, а у других уезжают, значит, «Зенит» делает что-то такое, чего не делают остальные», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Эксперт считает, то, что зарубежные футболисты не хотят покидать «Зенит» не говорит об отсутствии амбиций у игроков, возможно, если бы им поступило предложение от «Барселоны» или «ПСЖ», то они уехали бы.

Напомним, что ранее полузащитник «сине-бело-голубых» Маркус Вендел продлил контракт с клубом до 2027 года на улучшенных условиях.