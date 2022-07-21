Полузащитник «Зенита» переходит в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник петербургского клуба Кирилл Кравцов станет игроком «Сочи».

«Кирилл Кравцов отправляется в «Сочи». Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа», — приводит слова Медведева ТАСС.

Минувшей зимой 20-летний футболист перешел в «Пари НН» на правах аренды, а в летнее межсезонье вернулся в «Зенит». Кравцов принял участие в 28 встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.