В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание контракта с Глушенковым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал заключение полноценного контракта с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым.

Напомним, прошлый сезон футболист провёл в составе самарского клуба на правах аренды.

«В прошлом сезоне Глушенков продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение. «Крылья» получили качественного и перспективного нападающего, прекрасно знакомого с требованиями тренерского штаба», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Корниленко пожелал игроку удачи, отметив, что у него есть все возможности для будущего прогресса.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провёл в составе «Крыльев Советов» 29 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.