Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча второго тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» (3:0).

«Я говорил, что если «Зенит» после осечки с «Химками» соберется, то у «Крыльев» не будет шансов. Они собрались и лишний раз все подтвердили», — заявил Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Эксперт сказал, что не ожидал другой игры от «Крыльев Советов», ведь сейчас есть «Зенит», и есть все остальные, но если убрать легионеров, то тогда позиции «сине-бело-голубых» могут измениться.

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче второго тура чемпионата России со счетом 3:0.