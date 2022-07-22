Широков: «Крылья Советов» могут что-то противопоставить «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что «Крылья Советов» смогут навязать борьбу «сине-бело-голубым» в матче 2-го тура РПЛ.

«Могут ли «Крылья Советов» что-то противопоставить «Зениту»? Безусловно, могут. Но здесь все зависит от «Зенита». Потому что это их первый домашний матч, при своих болельщиках», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

В первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» в гостевом матче сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1. Следующий матч «сине-бело-голубых» состоится сегодня, 22 июля, против «Крыльев Советов», начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.