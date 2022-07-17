​Нобоа рассказал о приглашении в «Зенит»

Кристиан Нобоа высказался по поводу разговоров о том, что он может снова примерить на себе футболку «Зенита». По словам эквадорского футболиста, с ним на этот счёт разговаривал рулевой питерцев Сергей Семак.

«Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к «Зениту». В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески», - высказался Нобоа, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» Кристиан Нобоа в своё время провёл 22 официальных матча. В них эквадорский полузащитник забил один гол и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Сочи» стартовал в новом сезоне с победы над «Торпедо» - 3:1.