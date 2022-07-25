Салихова: Раньше «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что не понимает, почему «Краснодар» адресует свои претензии Леониду Федуну.

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Супруга Федуна заявила, что когда «Спартак» просил объяснить клубу трактовку различных эпизодов, «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю».

Салихова отметила, что до матча со «Спартаком» краснодарскому клубу были не важны проблемы судейства, о которых «Спартак» говорил открыто и публично, не заходя в судейские комнаты.