Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: Раньше «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю»

25 Июля 2022 • 20:42 Комментировать (1)
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что не понимает, почему «Краснодар» адресует свои претензии Леониду Федуну.

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Супруга Федуна заявила, что когда «Спартак» просил объяснить клубу трактовку различных эпизодов, «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю».

Салихова отметила, что до матча со «Спартаком» краснодарскому клубу были не важны проблемы судейства, о которых «Спартак» говорил открыто и публично, не заходя в судейские комнаты.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Леонид Федун Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
21:54 · Россия. Премьер-лига
Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот
21:16 · Россия. Премьер-лига
Лихачёв: Вряд ли встретятся когда-то Дзюба и пляжный футбол
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» попытается перехватить у «Пари НН» Данила Степанова
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Дории прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Раньше «Краснодар» молчал и жил по принципу «моя хата с краю» 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко стал игроком «Сочи» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА был инициатором аренды Бистровича эксклюзив
20:17 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Торпедо» Калмыков: Мы могли выиграть у «Динамо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID
19:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался двумя бразильскими центральными защитниками
19:50 · Россия. Премьер-лига
Созин рассказал, как сделать Fan ID доступным каждому эксклюзив
Все новости
Рекомендуем