Гаврилов предложил «Спартаку» играть, а не сетовать на судейство

«Судьи уничтожают «Спартак» - это популярный в определенных кругах российского футбола тезис, которым любят оправдывать неудачи красно-белых, но поддерживают его далеко не все. Например, ветеран клуба Юрий Гаврилов считает, что проблемы следует искать прежде всего в самих себе, а не в судействе.

- Ошибки у судей всегда были и будут дальше. После каждой игры подавать апелляцию на судейские ошибки что ли? Играйте сами, тогда не будете претензии предъявлять судьям, - уверен Гаврилов в интервью «Спорт-экспрессу».

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках второго тура российского чемпионата Премьер-лиги состоится 23 июля.