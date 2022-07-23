Парфёнов: «Спартаку» нужно развивать комбинационный стиль»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Спартак».

Специалист считает, что наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю не стоит отходить от комбинационного стиля игры, который он исповедует. Напомним, в 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» не сумел обыграть «Ахмат» (1:1).

«Ещё мало времени прошло, поэтому команда пока привыкает к новым требованиям. Надо двигаться вперёд и развивать уже имеющийся стиль», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 23 июля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.