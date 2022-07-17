Мелкадзе сообщил, будет ли праздновать забитый мяч в ворота «Спартака»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о том, будет ли он праздновать гол в ворота «Спартака».

«Конечно, жду матч против «Спартака». Принципиальный ли это матч? Опять вы про это! Я, как и Тимофеев, не буду радоваться, если забью «Спартаку». Этот клуб меня вырастил, я там научился играть в футбол», — приводит слова Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешел в «Сочи» из московского «Спартака» минувшей зимой на правах свободного агента. Действующий трудовой договор Мелкадзе с сочинским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.