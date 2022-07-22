«Спартаку» был предложен бывший защитник «Ахмата»

Колумбийский защитник Анхель Вилькер может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

По информации источника, представители футболиста сами предложили услуги своего клиента московскому клубу. Сообщается, что зарплата игрока в «Спартаке» может составить около 500 тысяч евро в год.

Напомним, ранее Вилькер уже выступал в российском чемпионате. В период с 2016 по 2021 год колумбиец защищал цвета грозненского «Ахмата». Последним клубом 29-летнего защитника на сегодняшний день является турецкий Гёзтепе, который он покинул в начале текущего месяца.

В минувшем сезоне Вилькер провёл в составе турецкой команды 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.