Победа «Спартака» настроила Гаврилова на оптимистичный лад

Московский «Спартак» одержал крупную победу в матче второго тура российской Премьер-лиги против «Краснодара». Во многом ход игры предопределило удаление в составе «быков» в первом тайме. Юрий Гаврилов, в прошлом выступавший в составе московского клуба, поздравил «Спартак» с победой и выразил надежду, что подобные результаты команда впредь будет демонстрировать регулярно.

- Это можно считать хорошим началом сезона. Выиграли — значит, можно считать. Смогут ли занять высокие места, если дальше так продолжат? Почему бы и нет. Конечно, могут, - цитирует Гаврилова «Спорт-экспресс».

В третьем туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле с «Оренбургом», игра состоится 31 июля.