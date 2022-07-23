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Педро Роша не покинет «Спартак» до конца срока действия контракта

23 Июля 2022 • 15:04 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.65 2.25
Через 3 ч. 12 мин.

Футбольный агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил «Спорт-Экспрессу», что его клиент намерен отработать свой контракт с московским клубом до конца.

Напомним, действующее соглашение 27-летнего бразильца с «красно-белыми» рассчитано до лета следующего года. В настоящий момент вингер защищает цвета «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. В текущем году Педро Роша забил два гола и отдал пять результативных передач в 16 матчах за бразильский клуб.  По словам агента, футболист вернётся в расположение «Спартака» 1 августа.

Напомним, Педро Роша принадлежит «красно-белым» с лета 2017 года. Всего в составе «Спартака» бразилец провёл 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Паранаэнсе Педро Роша Трансферы футбола - лето 2022
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