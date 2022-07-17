Баженов — про удаление Рыбуса: «Глупость несусветная»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал эпизод, случившийся на 41-й минуте встречи 1-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком», когда с поля был удалён защитник «красно-белых» Мацей Рыбус.

По мнению Баженова, арбитр поступил верно, удалив польского футболиста.

«Что могу сказать по удалению Рыбуса? Думаю, это было чистейшее удаление. Тот момент у Рыбуса — глупость несусветная», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в гостях против «Краснодара» 23 июля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.