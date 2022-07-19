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Мостовой рассказал, почему до сих пор не стал тренером

19 Июля 2022 • 17:49 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.10 3.60 2.20
23.07 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о том, почему никак не может заняться тренерской деятельностью.

По словам Мостового, его и близко не хотят подпускать к тренерской работе в России.

«Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором, а затем и исполняющим обязанности главного тренера, хотя у него никакой бумажки не было», — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Помимо «Спартака», он также защищал цвета ряда испанских и французских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Александр Мостовой
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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