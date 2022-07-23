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Титов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

23 Июля 2022 • 10:20 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.65 2.25
Через 8 ч. 35 мин.

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился ожиданиями от гостевого поединка «красно-белых» против «Краснодара» во втором туре Премьер-лиги.

Как информирует «РБ Спорт», в этом матче Титов не стал прогнозировать точный исход. Эксперт решил сделать ставку на количество голов. По его мнению, противостояние получится результативным.

«Поставлю на тотал больше 3 мячей. Не могу представить, как этот матч может получиться нерезультативным», - сказал Титов.

Встреча состоится в Краснодаре сегодня, 23 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Егор Титов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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