Титов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился ожиданиями от гостевого поединка «красно-белых» против «Краснодара» во втором туре Премьер-лиги.

Как информирует «РБ Спорт», в этом матче Титов не стал прогнозировать точный исход. Эксперт решил сделать ставку на количество голов. По его мнению, противостояние получится результативным.

«Поставлю на тотал больше 3 мячей. Не могу представить, как этот матч может получиться нерезультативным», - сказал Титов.

Встреча состоится в Краснодаре сегодня, 23 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.