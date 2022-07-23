Губерниев: «Спартак» засуживают — это плохо, а когда «Спартаку» судьи помогают — это хорошо?»

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев озвучил вопрос, который наверняка крутится в голове у многих поклонников футбола, не болеющих за «Спартак».

- Я правильно понимаю, что когда «Спартак» засуживают — это плохо, а когда «Спартаку» судьи помогают — это хорошо? - вопрошает Губерниев.

Напомним, что в стане «Спартака» часто ропщут на судейство, эта ситуация для российского футбола стала уже хрестоматийной.

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