Мостовой: «Судья должен был удалять Шелию»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Мостовой считает, что в концовке встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов должен был удалить с поля голкипера хозяев Гиорги Шелию за удар нападающего «Спартака» Александра Соболева после свистка.

«Я не понял этот эпизод. Судья пошёл смотреть фол на красную карточку и, конечно, должен был удалять Шелию. Было видно, что вратарь это специально сделал…» — цитирует Мостового «Плеймейкер».

Кроме того, по мнению экс-футболиста, судье следовало назначить пенальти в ворота «Ахмата» в эпизоде с попаданием мяча в руку защитника грозненской команды Юрия Журавлёва.

Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в гостях против «Краснодара» 23 июля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.