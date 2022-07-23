Зобнин: «Редко забиваю, хотелось бы дважды забить»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Спартак» (1:4) Роман Зобнин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть небольшой осадочек, что только один раз ваша фамилия горит на табло

- Да, поскольку я редко забиваю, хотелось бы дважды забить, но самое главное - победа, три очка, двигаемся дальше.

- Начали игру не очень хорошо, в первые 10 минут атаковал в основном «Краснодар». За счет чего удалось все-таки перевернуть эту игру и отодвинуть мяч от своих ворот?

- Действительно, первые минуты были тяжелые. Связываю это с тем, что мы достаточно долго сюда добирались, в Краснодар. Потом хорошо, что забили. Потом удаление, понятно, что оно полностью перевернуло игру.

- Расскажите про стандарт, про угловой удар, каким образом вы оказались в штрафной «Краснодара» один?

- Мы наигрывали, я должен идти на ближнюю штангу, мяч отскочил, ударил, там ничего особого.

- Показалось, что сегодня чаще вы атаковали именно с левого фланга. Это была задача на игру от Абаскаля?

- Я в принципе с тренером разговаривал, я не привязан к центральной зоне и могу смещаться влево, где мне будет комфортно. По всему левому флангу и в центре я могу играть, поэтому никаких проблем.

- Ваше взаимодействие с Соболевым? Казалось, что ваша пара взаимодействует чаще остальных.

- Я не заметил, много контратак провели, было много моментов. Если вы заметили, значит, заметили.