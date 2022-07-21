​Названы цели «Спартака» на трансферном рынке

Чемпионат России уже стартовал, но трансферное окно открыто, и клубы изучают варианты усиления своих составов. Телеграм-каналу «Спартак КБ Телега» удалось раздобыть информацию о целях «Спартака» на оставшуюся часть летней трансферной кампании.

По данным источника, «Спартак» хочет подписать центрального защитника, центрального нападающего, а также сильного футболиста на позицию «восьмёрки».

Отмечается, что форварда «Спартак» будет искать в случае ухода Шамара Николсона, а «восьмёрку» - в случае имеющегося хорошего варианта ближе к закрытию окна.

При этом «Спартак» будет либо брать игроков в аренду, либо подписывать свободных агентов. Тратить деньги на покупки в клубе не планируют.