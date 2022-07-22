Кечинов: «Пока не понял, в какой футбол хочет играть Абаскаль»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Экс-футболист заявил, что не видит фаворита в этой встрече, так как обе команды не лучшим образом показали себя в 1-м туре.

«Игры между «Краснодаром» и «Спартаком» всегда проходят ярко и зрелищно, с большим количеством забитых мячей. Поэтому я и сейчас жду красивой игры, фаворита, на мой взгляд, в ней нет. Я склоняюсь больше к ничьей», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Кроме того, Кечинов признался, что пока не понимает, какой игровой стиль хочет привить «красно-белым» новый главный тренер команды Гильермо Абаскаль. По мнению бывшего футболиста, «Спартак» сейчас пытается играть за счёт индивидуального мастерства отдельных игроков.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 июля против «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.