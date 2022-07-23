Черников получил красную карточку и она стала для него рекордной

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. В прошлом сезоне он трижды удалялся, и взялся за свое в новом чемпионате уже во втором туре.

Стоит отметить, что в то время как у Черникова четыре красные карточки за год, ни у одного другого футболиста РПЛ нет более двух красных за это время. Но еще любопытнее то, что «Краснодар» выигрывал все предыдущие три матча, в которых Черникова удаляли с поля.

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