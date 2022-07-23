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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хусаинов считает заслуженным удаление Черникова

23 Июля 2022 • 21:24 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча Кирилл Левников заслуженно удалил с поля Черникова. Он заявил, что футболист «быков» шел на контакт умышленно, при этом видимой необходимости для этого не было.

- Черников заслуженно получил красную карточку. Был умысел и агрессивное действие. Какая необходимость была в этом? Это не футбол, - заявил Хусаинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями матча между «Краснодаром» и «Спартаком» можно по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Сергей Хусаинов Александр Черников
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