Хусаинов считает заслуженным удаление Черникова

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча Кирилл Левников заслуженно удалил с поля Черникова. Он заявил, что футболист «быков» шел на контакт умышленно, при этом видимой необходимости для этого не было.

- Черников заслуженно получил красную карточку. Был умысел и агрессивное действие. Какая необходимость была в этом? Это не футбол, - заявил Хусаинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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