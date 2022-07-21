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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой заявил, что готов работать главным тренером

21 Июля 2022 • 21:10 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что готов возглавить любой клуб Российской премьер-лиги.

«Готов ли пойти Главным тренером? В «Спартак»? Не позовут. В клуб попроще? Запросто», — сказал МостовойSport 24.

Эксперт заявил, что не считает отсутствие тренерского опыта проблемой, ведь он не гарантирует результат, а в таком возрасте уже нет сомнений, получится или нет, это наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль может сомневается, справится ли он с работой.

Напомним, что 53-летний Мостовой будет тренировать футбольный клуб «Катюша», выступающий в Медийной футбольной лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой РПЛ Гильермо Абаскаль
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