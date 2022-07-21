Мостовой заявил, что готов работать главным тренером

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что готов возглавить любой клуб Российской премьер-лиги.

«Готов ли пойти Главным тренером? В «Спартак»? Не позовут. В клуб попроще? Запросто», — сказал МостовойSport 24.

Эксперт заявил, что не считает отсутствие тренерского опыта проблемой, ведь он не гарантирует результат, а в таком возрасте уже нет сомнений, получится или нет, это наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль может сомневается, справится ли он с работой.

Напомним, что 53-летний Мостовой будет тренировать футбольный клуб «Катюша», выступающий в Медийной футбольной лиге.