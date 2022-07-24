Федун нашёл изъян в судействе матча «Краснодар» - «Спартак»

В рамках второго тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде переиграл «Краснодар» со счетом 4:1. Весь второй тайм столичный коллектив провел в большинстве из-за удаления в составе «быков».

После завершения встречи владелец «красно-белых» Леонид Федун оценил уровень судейства в прошедшем матче.

«В историю курьезных пенальти записана прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо - ставится пенальти. А так здорово. Всех с победой», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

В начале второго тайма в ворота москвичей был назначен 11-метровый удар, который реализовал Эдуард Сперцян.